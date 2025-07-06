У понеділок в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Дроня

У понеділок 07 липня, в обласному центрі Прикарпаття пройдуть заходи із військового поховання полеглого захисника України Андрія Дроня.
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Про сумну звістку повідомляє КП Міська ритуальна служба, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Заходи військового поховального ритуалу по солдату ДРОНЬ Андрію Ігоровичу (13.06.1973-11.03.2025):