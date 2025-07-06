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У понеділок в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Дроня
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У понеділок в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Дроня

Автор: Ігор Василик
06/07/2025 11:07
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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У понеділок 07 липня, в обласному центрі Прикарпаття пройдуть заходи із військового поховання полеглого захисника України Андрія Дроня.

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Про сумну звістку повідомляє КП Міська ритуальна служба, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Заходи військового поховального ритуалу по солдату ДРОНЬ Андрію Ігоровичу (13.06.1973-11.03.2025):

  • – 07.07.2025 р. о 10:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
  • – 07.07.2025 р. о 11:00 – поховання на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.