Які програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин діють у Фракнівській громаді

В Івано-Франківській територіальній громаді діє 13 програм підтримки для військовослужбовців та їхніх родин.

Про це в етері ТРК «РАІ» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Зі слів мера, частина програм — для родин загиблих чи зниклих безвісти бійців.

«Громада надає таким родинам одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а також щомісячні виплати. Передбачена також фінансова підтримка на встановлення пам’ятників», — сказав міський голова.

Для дітей загиблих та зниклих безвісти, а також для дітей військовослужбовців діють окремі виплати — зокрема до дня народження.

«Якщо дитина народилася в міському пологовому будинку, сім’я учасника бойових дій отримує 50 тисяч гривень».

Військовим, які стали до лав ЗСУ, надають 20 тисяч гривень на амуніцію.

«Якщо боєць перебуває в зоні бойових дій та має форму №6 — місто донараховує ще 30 тисяч. Крім того, є допомоги на реабілітацію (10 тисяч гривень) та при пораненні — від 30 до 150 тисяч гривень залежно від діагнозу».

Також, продовжує мер, компенсують комунальні послуги: 25% для учасників бойових дій (разом із державною пільгою це 100%) та 50% для родин загиблих (теж у сумі 100%).

«Ті, хто ще не має статусу УБД, але вже отримали форму №6, можуть розраховувати на одноразову виплату в 5 тисяч гривень. Стараємося в різний спосіб підтримати кожного бійця та його родину», — сказав Марцінків.

Крім допомоги конкретним людям, місто забезпечує військові частини — закуповує обладнання або надає субвенції за зверненнями командирів.

«Ще один напрям — підтримка ініціатив через “Бюджет участі”, програми розвитку самоврядування та волонтерські заявки. Часто місто покриває 80% вартості проєкту, решту збирають волонтери», — пояснив мер.

Також в Івано-Франківську функціонує благодійний фонд «Моє місто», через який залучають донати та проводять благодійні аукціони.