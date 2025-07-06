На Франківщині рецидивіст із ножем поранив молодого чоловіка та зарізав собаку ВІДЕО 16+

У п’ятницю ввечері, в місті Калуші, на вулиці Незалежності стався конфлікт між двома чоловіками, який в подальшому переріс у бійку з ножовим пораненням і загибеллю собаки одного із них.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф,і з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Близько 23:50 години 04 липня, до поліції надійшло повідомлення про сутичку між двома місцевими мешканцями. За попередніми даними, між 42-річним чоловіком, який уже мав судимість, та 28-річним калушанином виникла словесна суперечка. Вона швидко переросла у фізичне протистояння, під час якого старший учасник конфлікту завдав молодшому ножового поранення у плече.

Після нападу чоловік намагався втекти, однак потерпілий його наздогнав. У ході подальшої боротьби до інциденту долучилася собака нападника – вона покусала іншого за ногу. У відповідь тварина отримала смертельне ножове поранення.

Правоохоронці встановили особи обох учасників інциденту та доправили їх до медичного закладу.