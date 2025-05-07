Івано-Франківськ розпочав відзначення Дня міста благодійною виставою «Тигролови». ФОТО

Івано-Франківськ розпочав відзначення Дня міста з благодійної вистави «Тигролови» за мотивами роману Івана Багряного.

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Цьогоріч традиційне святкування знову набуло глибоко символічного та патріотичного змісту: усі заходи мають благодійну мету — допомогти українським захисникам і вшанувати памʼять полеглих Героїв.

Під час відкриття події відбулася знакова подія — звільненого з російського полону воїна Ігоря Логая нагородили відзнакою «За честь і звитягу». Боєць служив у полку «Азов» і потрапив у полон ще в березні 2022 року. Від імені всієї громади йому подякували за відвагу та службу Україні.

Попри війну, Франківськ відчуває потужну підтримку: до міста завітали гості з прифронтових громад і з-за кордону, демонструючи солідарність та єдність у цей непростий час.

Організатори висловили вдячність Київському національному академічному театру оперети, режисеру Сергію Павлюку та ініціативі «Культурна мапа Івано-Франківська» за реалізацію цього особливого культурного заходу.