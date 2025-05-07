На Прикарпаття прямує траурний кортеж з тілом загиблого воїна Варцаби Тараса

Скорботний кортеж із полеглим воїном Тарасом Варцабою прибуде в Яремчанську громаду близько 11:30-12:00 години і слідуватиме через центральну частину міста.

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Пише Правда.іф з посиланням на Яремчанську міську раду.

“Просимо гідно зустріти Героя на останньому шляху додому!” – йдеться у дописі

Прощання відбуватиметься в м-ні Дора:

-сьогодні о 16:00 – читання Псалтиря,

-завтра, 8 травня, о 10:00 – чин похорону