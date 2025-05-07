Медики поставили на ноги 38-річного прикарпатця, який випав з вікна і втратив здатність ходити



Нещасний випадок з 38-річним нотаріусом з Коломиї, що на Івано-Франківщині, Володимиром Трачуком трапився на початку грудня. Лікарі давали пацієнту лише 5% на відновлення.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Чоловік хотів замінити лампочку в світильнику на другому поверсі зовнішньої сторони будинку. Намагався зробити це через вікно і не зчувся як випав.

“Це було так раптово. Я навіть не зміг усвідомити, що сталося. Коли впав, то зрозумів, що я не відчуваю ніг”, — розповідає Володимир. Карета швидкої доправила постраждалого до місцевої лікарні, де протягом чотирьох діб він пробув у реанімації. Коли стан пацієнта вдалося стабілізувати, його відправили на Львів – у Центр UNBROKEN.

Внаслідок падіння чоловік отримав пошкодження спинного мозку шийного відділу хребта. Володимир не відчував ніг та рук, був прикутий до ліжка і зовсім не міг себе обслуговувати. Ось, що про стан пацієнта розповідає фізичний терапевт Ростислав Мастеляк:



“Враховуючи тяжкість травми, шанси на відновлення до функціональної ходьби у Володимира сягали не більше 5% зі 100%. Але ми з першого дня почали поступово займатися. Спершу вчилися перевертатися в ліжку, самостійно сідати , згодом пересідати в крісло колісне. Тренували м’язи рук та ніг. Це давало дуже позитивні результати. Вже на третій місяць після травми Володимир почав стояти та пересуватися за допомогою чотирьохопорної тростини”.



Важливою частиною відновлення також були заняття з нашими ерготерапевтами. Володимир буквально наново вчився керувати руками. “Мені було особливо важливо навчитися одягати сорочку та писати. Тому щодня після занять я сідав в палаті та розписував події свого дня”, — розповідає Володимир.

Попереду на нашого пацієнта чекає ще тривала реабілітація. Але половина шляху вже пройдена – за 4,5 місяців щоденної реабілітації його тіло відновило свою роботу на 50%. Мета Володимира: стати міцно на ноги, повернутися до повноцінного життя та роботи. Бажаємо пацієнтові якнайшвидшого відновлення!