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Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 травня

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 09:20
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7 травня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий короткочасний дощ. По місту й області повітря прогріється до 13° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8°, вдень — 11-13° тепла. По області вночі прогнозують 3-8°, вдень — 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.