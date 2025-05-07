Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 травня

7 травня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий короткочасний дощ. По місту й області повітря прогріється до 13° тепла.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8°, вдень — 11-13° тепла. По області вночі прогнозують 3-8°, вдень — 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.