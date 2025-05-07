Між Коломиєю та Луцьком почав курсувати новий рейковий автобус PESA

Рейковий автобус PESA успішно здійснив свій перший рейс з Коломиї до Львова, і перевіз за перший день 200 пасажирів в обох напрямках.

Із 06 травня, розпочав курсування поїзд №815/816, який поєднав Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк зручним денним рейсом чотири дні на тиждень — щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У понеділок, вівторок і середу поїзд курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, розповідають у пресслужбі “Укрзалізниці”.

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Крім того, поїзд в тестовому режимі робитиме зупинку по станції Галич – відсьогодні прямуючи за маршрутом Коломия – Львів – Коломия та з 8 травня – курсуючи за маршрутом Коломия – Луцьк – Коломия, пише МІСТО.

Графік руху поїзда: У напрямку Луцька: Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

У напрямку Коломиї: Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35.

Квитки на поїзд – в продажі на глибину в 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.