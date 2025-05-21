Івано-Франківськ та Лулео стали містами-побратимами. ФОТО

Івано-Франківськ та місто Лулео уклали угоду про партнерство. Це перше місто-побратим зі скандинавських країн.

Угоду підписав очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, який здійснив першу закордонну поїздку до Швеції від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

“Хочемо попрацювати над проблемами людей із обмеженими можливостями, допомогою хлопцями, які повернулися з війни. Також відкриваються різноманітні програми фінансування різних міжнародних фондів. Дякуємо Швеції за підтримку України”, – зазначив Руслан Марцінків у відеозверненні.

За його словами, співпрацю налагодять також Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу та шведський виш: перші контакти вже налагодили.