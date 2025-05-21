В Івано-Франківську з’являться ще чотири платні паркувальні майданчики. ФОТО

Нові платні паркувальні майданчики з’являться в Івано-Франківську.

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Про це повідомив заступник мера та директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

КП «Сервіс паркування» готується до запуску ще чотирьох нових майданчиків, облаштованих згідно з усіма вимогами за адресами:

вул. Саєвича

вул. Мазепи (від Січових Стрільців до Короля Данила)

вул. Мазепи (від Гординського до Гурика)

вул. Гурика (біля ТЦ “Флагман”)

Як зазначає посадовець, кожен майданчик відповідає затвердженим паспортам та нормативам: