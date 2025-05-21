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В Івано-Франківську з'являться ще чотири платні паркувальні майданчики. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську з’являться ще чотири платні паркувальні майданчики. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/05/2025 20:42
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Нові платні паркувальні майданчики з’являться в Івано-Франківську.

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Про це повідомив заступник мера та директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

КП «Сервіс паркування» готується до запуску ще чотирьох нових майданчиків, облаштованих згідно з усіма вимогами за адресами:

  •  вул. Саєвича
  •  вул. Мазепи (від Січових Стрільців до Короля Данила)
  •  вул. Мазепи (від Гординського до Гурика)
  •  вул. Гурика (біля ТЦ “Флагман”)

Як зазначає посадовець, кожен майданчик відповідає затвердженим паспортам та нормативам:

  •  нанесена розмітка;
  •  встановлені дорожні знаки про початок та кінець зони паркування;
  •  виділено не менше 10% місць для осіб з інвалідністю (але не менше одного), з відповідною розміткою і знаками;
  •  встановлено паркомати з можливістю оплати готівкою, карткою або через мобільний додаток;
  •  розміщена обов’язкова інформація: назва оператора, контактний телефон, години роботи, QR-код для оплати та попередження про штрафи.