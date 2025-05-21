В Івано-Франківську з’являться ще чотири платні паркувальні майданчики. ФОТО

Нові платні паркувальні майданчики з’являться в Івано-Франківську.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив заступник мера та директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.
КП «Сервіс паркування» готується до запуску ще чотирьох нових майданчиків, облаштованих згідно з усіма вимогами за адресами:
- вул. Саєвича
- вул. Мазепи (від Січових Стрільців до Короля Данила)
- вул. Мазепи (від Гординського до Гурика)
- вул. Гурика (біля ТЦ “Флагман”)
Як зазначає посадовець, кожен майданчик відповідає затвердженим паспортам та нормативам:
- нанесена розмітка;
- встановлені дорожні знаки про початок та кінець зони паркування;
- виділено не менше 10% місць для осіб з інвалідністю (але не менше одного), з відповідною розміткою і знаками;
- встановлено паркомати з можливістю оплати готівкою, карткою або через мобільний додаток;
- розміщена обов’язкова інформація: назва оператора, контактний телефон, години роботи, QR-код для оплати та попередження про штрафи.