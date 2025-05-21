У Івано-Франківську дискутували про війну з перспективи історії

У Івано-Франківську відбулася публічна дискусія з народними депутатами України під назвою: «Нинішня війна з перспективи історії».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Спікерами стали історик, народний депутат України Володимир В’ятрович та державний діяч, народний депутат України Олег Синютка, інформує Правда.іф.

Спікери переконані: історія може допомогти українцям зрозуміти, чому почалася війна і чому вона відбувається саме в такому форматі, чого чекати від росії.

Це важливо усвідомити самим і пояснити це світові. Без розуміння української історії, стосунків між Україною і росією в минулому, розуміння цієї війни на зовнішньо-політичному рівні неможливе.

“Важливо розуміти, що ця війна була неминучою, це не залежало від жодного українського президента. Це залежало тільки від рішення одного політика, владіміра путіна. Від нас залежав тільки рівень готовності до цієї війни. Історія мала б нам розказати, що доки поруч з нами на сході буде такий сусід, як російська імперія, треба бути готовим до війни. На жаль, ми мало розуміли загрозу, яка назрівала у нас під боком і тому виявилися не готовими”, – наголошує Володимир В’ятрович.

Під час дискусії йшлося про: історичні передумови російсько-української війни; паралелі з минулими конфліктами в історії України; роль історичної пам’яті у формуванні національної стійкості та опору.

Нещодавно були 80-ті роковини завершення Другої світової війни в Європі. Українцям варто нагадати світові основні уроки тієї війни.

По-перше, агресора не зупинити поступками. Світ, який захотів задовольнити апетити Гітлера, і віддав йому Чехословаччину, врешті решт заплатив за ці поступки величезну ціну. Інший урок: не може бути перемоги добра над одним злом.

Якщо ця перемога здобута в союзі з іншим злом, це обернеться тріумфом світового зла. Після 1945 року, попри перемогу над нацизмом, половина Європи була віддана іншому злу – комунізму.