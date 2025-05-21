Ватикан готовий прийняти переговори між Україною та рф, – Мелоні

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду мирних переговорів між українською та російською сторонами.

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Про це повідомляє Reuters, цитуючи заяву прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Як зазначається, свій намір понтифік підтвердив у телефонній розмові з Мелоні у вівторок, 20 травня.

Під час розмови глава італійського уряду обговорила з Папою Римським наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Вона отримала підтвердження від Папи Лева XIV про готовність провести новий раунд переговорів у Ватикані.

«Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловила глибоку вдячність (понтифіку) за його незмінну відданість миру», – заявила Мелоні.

За даними ЗМІ, їхня розмова сталася після телефонних переговорів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час яких вона отримала прохання підтвердити готовність Ватикану до проведення переговорів.

«Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні», – йдеться у повідомленні італійського уряду.

При цьому, Мелоні заявила, що вона також мала переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків.