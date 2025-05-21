Ватикан готовий прийняти переговори між Україною та рф, – Мелоні

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду мирних переговорів між українською та російською сторонами.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Reuters, цитуючи заяву прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.
Як зазначається, свій намір понтифік підтвердив у телефонній розмові з Мелоні у вівторок, 20 травня.
Під час розмови глава італійського уряду обговорила з Папою Римським наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.
Вона отримала підтвердження від Папи Лева XIV про готовність провести новий раунд переговорів у Ватикані.
«Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловила глибоку вдячність (понтифіку) за його незмінну відданість миру», – заявила Мелоні.
За даними ЗМІ, їхня розмова сталася після телефонних переговорів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час яких вона отримала прохання підтвердити готовність Ватикану до проведення переговорів.
«Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні», – йдеться у повідомленні італійського уряду.
При цьому, Мелоні заявила, що вона також мала переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків.