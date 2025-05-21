Терапія, яка лікує нерви: як прикарпатець серед гір відновлює апітерапію

У мальовничому селі Гута, яке розкинулось поміж густих карпатських лісів, Іван Гутник облаштував свій затишний куточок спокою, де вже понад чотири роки займається бджільництвом.

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Пригадує, як після смерті дідуся йому дістались декілька вуликів. Саме з них і почалась історія не лише знайомства з медом та пилком, а й з дивовижною силою апітерапії, пише Правда з посиланням на Місто.

«Спершу це було, як хобі. Та з часом переросло в улюблену справу, а згодом — у професійну діяльність. Добре пам’ятаю, як важко було знайти по-справжньому натуральний мед — без домішок, сиропів і фальсифікатів. Це й підштовхнуло мене до дій: захотілося створити щось справжнє, корисне, зцілююче. Починав із чотирьох вуликів, які мені залишив дідусь, а тепер маю понад 50. Бджілки у мене наші, карпатські — витривалі та мирні. Згодом мене зацікавила апітерапія. Спочатку лікування в апі-будиночку та бджолиними укусами застосовував тільки для себе і найближчих», — пригадує Іван.

Апітерапія — це давнє мистецтво лікування за допомогою бджолиної отрути (бджоловжалювання), а також цілющих продуктів бджільництва: меду, прополісу, маточного молочка, квіткового пилку, перги, обніжжя та бджолиного підмору (тобто тіл мертвих бджіл). Це багатогранне і глибоко давнє ремесло.

Апітоксин — бджолина отрута — має складний хімічний склад, але при цьому потужну оздоровчу дію. Вона не тільки зменшує запалення, пригнічує бактерії, знеболює, а ще й впливає на нервову систему. Зокрема, апамін заспокоює, а кардіопептиди стабілізують роботу серця.

Особливе місце в практиці Івана посідає настоянка з бджолиного підмору. Її використовують для лікування багатьох хвороб, однак головна сила — у зміцненні імунітету. Як кажуть у народі, ці настоянки мають кровоочисну властивість. Вони «омолоджують» кров, очищають тіло зсередини, не мають побічних ефектів і протипоказань. Людям після 40 років такий природний еліксир рекомендують вживати двічі на рік — навіть профілактично.

Але найбільша гордість пасічника — це апі-будиночок. Невеличка дерев’яна хатина, у фундаменті якої — 18 українських вуликів, спеціально створених для лікувального ефекту. І хоча бджоли не мають прямого доступу до людини, присутність їх відчувається всюди. Людина просто лягає на вулики та відпочиває. Вібрації, які створюють бджоли своїм рухом, впливають на нервову систему, а густий аромат прополісу, пилку, меду в поєднанні з легким гудінням дарують тілу розслаблення та відновлення.

Курс апітерапії підбирається індивідуально — залежно від того, з якою проблемою приходить людина. Але навіть після одного сеансу більшість клієнтів відзначають помітне полегшення, прилив сил і спокою. Профілактичний курс зазвичай триває 10 днів, під час яких рекомендовано щодня по 2 години проводити в апі-будиночку. Особливо добре ця практика допомагає при бронхітах, астмі, плевритах, проблемах дихальної системи.

Єдине застереження: апітерапія — не для людей з алергією на продукти бджільництва. А для точного підбору схеми лікування варто звернутися до апітерапевта.

«До мене часто приїздять військові. Є гості навіть із Києва — особливо в періоди сильних обстрілів. Люди приїжджають виснажені, тривожні, з розладами сну та пригніченим емоційним станом. Апітерапія чудово допомагає їм перезавантажитися. Пригадую випадок, коли жінка через постійний страх обстрілів не могла заснути. Всього кілька сеансів у будиночку — і її стан відчутно покращився», — ділиться Іван.

А для тих, хто шукає «гостріших вражень», існує інший метод — лікування ужаленням. Його часто порівнюють із китайською акупунктурою. Укуси бджіл наносять у визначені точки тіла. Для кожного випадку складається індивідуальна схема: скільки укусів і з якою частотою. Наприклад, першого дня — декілька, а якщо організм реагує добре — через два дні кількість збільшують.

Для такої терапії обирають лише найсильніших бджіл, адже після укусу вони гинуть. Щоб процедура мала ефект, бджола має бути міцною, здоровою, активною.

«Оса може кусати багато разів, бо не залишає жала. Але вона переносить інфекції, і її укуси небезпечні. А от бджолине ужалення — це стерильний, одноразовий “природний укол”», — пояснює пасічник.

Грамотно підібрана схема апітерапії допомагає при проблемах із нервовою системою, грижах, протрузіях, склерозі, невритах та низці інших хвороб. Вона активізує внутрішні процеси організму і впливає безпосередньо на причину захворювання, а не лише на симптоми.

Найефективніший період лікування — з середини травня до серпня. У цей час бджоли найактивніше збирають пилок, а разом з ним — концентрують усі цілющі сили природи.

І хоч Іван займається апітерапією не так давно, його справу вже цінують. Особливо — ті, хто приїздить сюди виснаженим, а повертається оновленим.