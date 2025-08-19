Іванофранківця судитимуть за влаштовану стрілянину біля кав’ярні

Прокурори окружної прокуратури міста Івано-Франківська скерували до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого місцевого мешканця. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2025 року біля однієї з кав’ярень обвинувачений спровокував конфлікт із групою молодиків.

“Діючи з особливою зухвалістю та грубо порушуючи громадський порядок, він здійснив два постріли у їхньому напрямку. Кулі влучили у припаркований поруч автомобіль, чим було завдано матеріальних збитків власнику. Під час проведення слідчих дій у чоловіка вилучили вогнепальну зброю та 63 набої”, – зазначають у прокуратурі.

Затриманому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання та носіння зброї без дозволу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.