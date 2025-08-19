На війні загинув прикарпатець Станіслав Яворський

Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув мешканець Калуша Станіслав Олександрович Яворський, 2003 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Боєць служив старшим оператором групи спеціального призначення загону спецоперацій однієї з військових частин.

17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині старший солдат Станіслав Яворський зазнав поранень, не сумісних з життям.

Воїну назавжди 22.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого полеглого Захисника.