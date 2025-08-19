На війні загинув прикарпатець Станіслав Яворський

Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув мешканець Калуша Станіслав Олександрович Яворський, 2003 року народження.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду
Боєць служив старшим оператором групи спеціального призначення загону спецоперацій однієї з військових частин.
17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині старший солдат Станіслав Яворський зазнав поранень, не сумісних з життям.
Воїну назавжди 22.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого полеглого Захисника.