На війні загинув прикарпатець Станіслав Яворський

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 16:03
Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув мешканець Калуша Станіслав Олександрович Яворський, 2003 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Боєць служив старшим оператором групи спеціального призначення загону спецоперацій однієї з військових частин.

17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині старший солдат Станіслав Яворський зазнав поранень, не сумісних з життям.

Воїну назавжди 22.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого полеглого Захисника.

