Калушанка, яка створила аварію в Яремче, уникнула відповідальності

В державному судовому реєстрі оприлюднили постанову Калуського міськрайонного суду від 21 липня за результатами розгляду справи, яка надійшла від Калуського райвідділу поліції про притягнення до адміністративної відповідності місцевої мешканки за частиною 4 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху пішоходами, що спричинили створення аварійної обстановки.

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Покарання за таке правопорушення — штраф в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин, повідомляють “Вікна”.

Протокол про адміністративне правопорушення було складено 6 травня цього року. А інцидент за участі калушанки трапився 19 січня 2025 року об 11.30 на вул. Свободи в місті Яремче. Жінка вийшла на проїжджу частину і створила аварійну обстановку, а саме: примусила водія PEUGEOT 308, який рухався по дорозі, різко змінити швидкість та напрямок руху.

Розгляд справи відкладали за заявою особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У судове засідання 21 липня вона не з’явилася.

Суд встановив, що на підтвердження вини жінки надано докази, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, протоколи допиту свідків та потерпілого, відеозапис події, висновок експерта та постанову про закриття кримінального провадження від 3 квітня 2025 року. Кримінальне провадження було відкрите 19 січня 2025 за частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України щодо водія (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Однак суд вирішив провадження у справі закрити, оскільки адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Отже, строки скінчилися.