БЕБ завершило розслідування: організатор розкрадання 2,2 млрд грн через фіктивні угоди оголошений у розшук

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили досудове розслідування стосовно колишнього голови правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» (КУГР). Йому офіційно оголошено підозру в організації злочинної схеми з привласнення майже 2,2 млрд грн шляхом укладення фіктивних договорів із ПАТ «Укрнафта» та іншими партнерами по спільній інвестиційній діяльності.
Пише Правда.іф.
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У чому звинувачують
Злочин консистував у наступному: спільно з представниками організованої групи, у складі якої також був один з бенефіціарів «Укрнафти» (відомий бізнесмен), підозрюваний уклав 38 фіктивних договорів про нібито виконання геолого-тематичних робіт. Насправді роботи не здійснювалися, а кошти виводились в інтересах організаторів схеми.
Протягом двох років
За даними слідства, злочинну схему реалізовували протягом двоє років, зловживаючи службовим становищем і зловмисно перерозподіляючи кошти, призначені для розвідки нафти і газу через КУГР
Підозри та статті КК
Підозрюваного у жовтні 2024 року було повідомлено про підозру у:
- ч. 2 ст. 27 (співучасть у злочині),
- ч. 5 ст. 191 (розтрата в особливо великих розмірах),
- ч. 3 ст. 28 (групове заволодіння майном),
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Оскільки чоловік наразі переховується в Австрії, його вже оголосили в міжнародний розшук. У липні 2025 року суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування, що дає змогу передати справу до суду навіть без його особистої присутності.
Завершено слідство
БЕБ офіційно повідомляє: досудове розслідування завершено, матеріали були передані стороні захисту з дотриманням вимог ст. 290 КПК України. Тепер справу можуть направити до суду навіть за відсутності підозрюваного.
Про підприємство-контрагента
ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» — прикарпатське підприємство з Івано‑Франківська, спеціалізується на сейсмічній розвідці, каротажі свердловин та інших геофізичних дослідженнях. Ці роботи є критично важливими для компаній-видобувальників, зокрема «Укрнафти», оскільки саме це обладнання та аналітика забезпечують ефективне виявлення і експлуатацію нафтових родовищ.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора БЕБ проведено комплексне розслідування, яке наближає справу до передачі до суду.