ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Спалена військова техніка на полі під небом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад тисячу орків та 35 артсистем втратила росармія за минулу добу

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 07:42
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

-особового складу / personnel – близько / about 1048330 (+1080) осіб / persons

-танків / tanks – 11056 (+7) од

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23059 (+7) од

-артилерійських систем / artillery systems – 30812 (+35) од

-РСЗВ / MLRS – 1448 (+2) од

-засоби ППО / anti-aircraft systems – 1201 (+0) од

-літаків / aircraft – 421 (+0) од

-гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 47959 (+125)

-крилаті ракети / cruise missiles – 3535 (+0)

-кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

-підводні човни / submarines – 1 (+0)

-автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56371 (+158)

-спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!