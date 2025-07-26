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Український військовий з автоматом на полі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Тлумацька громада попрощається із загиблим воїном Ткачуком Тарасом

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 08:01
Азов
ДІМ РІА
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Вчора, 25 липня, у Тлумачі на Івано-Франківщині громада на колінах зустріла кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Тараса Ткачука. А сьогодні, 26 липня, проведе його до місця останнього спочинку.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

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Чин похорону відбудеться об 11 годині.

Що відомо про захисника

23 липня 2025 року відійшов у вічність захисник України — Тарас Ткачук, уродженець села Олешів, 13.06.1993 року народження.

Служив у 102-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України.

Тарас з 2014 року стояв на захисті нашої держави у складі сил АТО, а з початком повномасштабного вторгнення рф знову став до лав оборонців, безстрашно боронячи незалежність і свободу України.