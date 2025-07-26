Сьогодні Тлумацька громада попрощається із загиблим воїном Ткачуком Тарасом

Вчора, 25 липня, у Тлумачі на Івано-Франківщині громада на колінах зустріла кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Тараса Ткачука. А сьогодні, 26 липня, проведе його до місця останнього спочинку.
Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада
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Чин похорону відбудеться об 11 годині.
Що відомо про захисника
23 липня 2025 року відійшов у вічність захисник України — Тарас Ткачук, уродженець села Олешів, 13.06.1993 року народження.
Служив у 102-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України.
Тарас з 2014 року стояв на захисті нашої держави у складі сил АТО, а з початком повномасштабного вторгнення рф знову став до лав оборонців, безстрашно боронячи незалежність і свободу України.