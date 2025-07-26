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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу захисника Павловського Романа

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 08:22
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У Тлумачі на колінах зустріли загиблого захисника Романа Павловського. Сьогодні відбудеться церемонія прощання із загиблим воїном.

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

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25 липня жителі Тлумача зібралися в центрі міста, щоб віддати останню шану загиблому воїну Роману Павловському з села Кутище.

Місцеві мешканці створили живий коридор та на колінах зустріли полеглого земляка.

Далі похоронний кортеж вирушив до рідної домівки Романа Павловського.

Люди з українськими прапорами на вулиці, стоять навколішки.
Люди з українськими прапорами на вулиці містечка
Люди на колінах з прапорами України на вулиці.
Люди на колінах на вулиці перед церквою.

У селі Вікняни вчора, 25 липня, відбулася панахида за воїном, а сьогодні, 26 липня, о 14 годині – чин похорону.