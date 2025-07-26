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Якою буде погода на Івано-Франківщині 26 липня

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 08:54
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Синоптики прогнозують 26 липня 2025 року по місту Івано-Франківську та області мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

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Температура повітря

По місту: вночі 15-17°, вдень 26-28°.

По області: вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.