Якою буде погода на Івано-Франківщині 26 липня

Синоптики прогнозують 26 липня 2025 року по місту Івано-Франківську та області мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
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Температура повітря
По місту: вночі 15-17°, вдень 26-28°.
По області: вночі 13-18°, вдень 24-29°.
У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 20-25°.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах 4-6 км.