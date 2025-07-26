Кабмін виділить 66 мільйонів гривень на реабілітаційний центр в Івано-Франківську

Кабмін затвердив постанову на виділення 66 мільйонів гривень на реабілітаційний центр “Нескорені” для військових та цивільних в мікрорайоні Софіївка в Івано-Франківську.

Про це повідомив у відеозверненні міський голова Марцінків, пише Суспільне.

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“Є хороша новина: уряд затвердив постанову про виділення 66 мільйонів гривень на реабілітаційний центр на Софіївці. Плюс наших 28 мільйонів — це вже достатньо великі гроші, які дозволять провести відповідні роботи”, — сказав Марцінків.

Що відомо про будівництво реабілітаційного центру

У грудні 2024 року заступник міського голови Івано-Франківська Святослав Никорович повідомив, що з міського бюджету планували виділити на реконструкцію реабілітаційного центру на Софіївці десять мільйонів гривень. Основну суму планували залучити з грантів.

Приміщення, яке хочуть реконструювати, має шість поверхів. Там планують створити сучасний медичний центр з рекреаційною зоною та басейном, спортивно-ігровим майданчиком та науково-практичним реабілітаційним хабом. Передбачене також укриття. Проєкт розробили спільно з центральною міською клінічною лікарнею, на балансі якої й буде новий заклад.

Проєкт презентували в Польщі, Чехії та Німеччині. Орієнтовна вартість будівництва — 3 мільйони євро, а обладнання — 7-12 мільйонів євро.

Реабілітаційний центр розрахований не лише для військових, а й для цивільних. Проєкт планують реалізувати до двох років. Якщо знайдуть фінансування, то навесні-влітку 2025 розпочнуть будівельні роботи.

Медична команда реабілітаційного центру складатиметься з ерготерапевтів, логопедів, фізичних терапевтів, травматологів, соціальних працівників, неврологів, протезистів-ортезистів, психотерапевтів та психологів. Послуги надаватимуть безоплатно.