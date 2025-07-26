Боровся з онкологією: відійшов у вічність священник УГКЦ отець Зіновій Касько

Помер отець Зіновій Касько – священник УГКЦ, художник-іконописець та багатолітній парох села Радча.
Про втрату в громаді повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
“Знав отця Зіновія особисто, він був людиною слова, до останнього вірним Божому покликанню. Ікони, які писав отець, оздоблюють численні храми Івано-Франківщини та Львівщини, а також церкви громад УГКЦ в діаспорі.
На жаль, останні роки життя о. Зіновій боровся з онкологією.
Щирі співчуття дружині та сімʼї!
Світла і вічна пам’ять о. Зіновію!” – написав мер.