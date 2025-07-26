Боровся з онкологією: відійшов у вічність священник УГКЦ отець Зіновій Касько

Про втрату в громаді повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

“Знав отця Зіновія особисто, він був людиною слова, до останнього вірним Божому покликанню. Ікони, які писав отець, оздоблюють численні храми Івано-Франківщини та Львівщини, а також церкви громад УГКЦ в діаспорі.

На жаль, останні роки життя о. Зіновій боровся з онкологією.

Щирі співчуття дружині та сімʼї!

Світла і вічна пам’ять о. Зіновію!” – написав мер.