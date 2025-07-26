У Галичі запланували з десяток подій для туристів

Галицький замок, напевно, вже відвідали більшість прикарпатців. Все ж у Національному заповіднику «Давній Галич» намагаються, щоб туристам та місцевим тут було цікаво завжди.

На липень та осінь уже запланували багато фестивалів і чекають відвідувачів, пише Репортер.

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Для дорослих і дітей

Цього літа на кінець серпня (29 або 31, точну дату ще повідомлять) запланували провести історико-просвітницьку подію «Сплав солі». Це історична реконструкція поді ХІІ столітті, коли наші пращури виварювали сіль із ропи та відправляли по Лімниці й Дністру в Галич. Театралізоване дійство організують і у Калуші, й у Галичі.

Також попередньо або 17 або 31 серпня, залежить від погоди, буде фестиваль «Обжинки». Ми будемо запрошувати і нагороджувати аграріїв, дякувати за їхню роботу, – розповідає менеджерка з організації подій заповідника Лілія Сисак. – Буде фестиваль, майстер-класи, театралізоване дійство, ярмарок. Плануємо запросити когось з артистів. Дійство пройде у музеї етнографії у Крилосі.

Перед тим, 3 серпня, пройде релігійна подія – Всеукраїнська проща до Крилоської Богородиці.

Також цьогоріч вирішили об’єднати щорічну посвяту в лицарі на горі біля Галицького замку та фестивалі ковалів і «Форт Галич». Все це дійство пройде у вихідні 13-14 вересня.

У суботу зранку ковалі розпочинають свою роботу, ми задаємо їм конкретну тему для кування, – розповідає Лілія Сисак. – У перший день ковалі будуть робити свою роботу, проводити майстер-класи. Також плануємо запросити Івано-Франківський драмтеатр, щоб зіграли якусь виставу. Потім ввечері – нічні кування. Це дуже красиво, справжнє шоу. А на другий день – нагородження ковалів та виступ симфонічного оркестру.

Планується, що ковалі приїдуть з різних областей, а може й країн. Зараз якраз узгоджують учасників.

Протягом жовтня у Музеї етнографії у Крилосі щонеділі влаштовуватимуть майстер-класи. Кожен буде присвячений одному з етнорегіонів, представлених у музеї: Гуцульщина, Бойківщина, Покуття та Опілля. Для дорослих та малих відвідувачів організують майстер-класи з народних танців та приготування страв певного етнорегіону.

У листопаді, теж у Музеї етнографії, традиційно влаштують Андріївські вечорниці. А в кінці листопада – на початку грудня, там же ж, влаштують благодійний проєкт «Хатинка святого Миколая». З кінця грудня і у січні пройде етнографічне дійство «Коляда у музеї».

Також 4-5 грудня тут пройде Галицький туристичний форум.

Щоб приїжджали знову

За даними туристичного збору Івано-Франківської області за першу половину 2025 року Галицька громада увійшла в десятку, заробивши 44,53 тис грн. Це аж на 129% більше, ніж минулого року.

За словами Лілії Сисак, цього року у заповіднику намагаються організувати більше подій, для цього і з’явилася посада менеджера з організації подій.

Історія і наукові роботи – це дуже важливо, це все є. Але ми мусимо розуміти, щоб туристи приїжджали знову і знову, на локаціях має щось відбуватися, – каже Лілія Сисак. – Бо люди вже раз подивилися музей і наступного разу обирають щось інше. Тому ми стараємось організовувати такі фестивалі, щоб люди їхали знову.

Звісно, останні роки – непростий час для туризму, спочатку був ковід, потім війна. Але організовувати події треба, всупереч труднощам.

Деякі люди кажуть: «Війна надворі, а вам в голові фестивалі». Але ми робимо збори грошей на військових під час наших фестивалів, – каже Лілія Сисак. – Також, на ці події приходить багато військових і ветеранів, це оздоровлення для них і їхніх дітей. А також – українізація внутрішньо переміщених українців. Не всі знають нашу історію, традиції. Ми намагаємось їм їх прищеплювати.

Гранти на покращення

Щодо грантових проєктів, наразі Національний заповідник «Давній Галич» очікує остаточного підтвердження щодо програми з оцифрування матеріалів Музею караїмської історії та культури.

Ми отримали підтвердження, що заявка пройшла, надали усі наші фінансові документи перевірки фінансової спроможності організацій та очікуємо на кінцевий результат. Плануємо з понеділка розпочати роботу, – говорить наукова співробітниця заповідника, яка займається фандрейзингом, Ірина Стасюк. – Проєкт передбачає закупівлю техніки для оцифрування документів з наших колекцій. Це грант для корінних народів України, а караїми – це один з трьох корінних народів Криму, вони у нас мешкають з ХІХ століття. Ми маємо велику колекцію документів, фото, епістолярної спадщини у музеї, тож тепер зможемо її оцифрувати.

Цей грант установа отримала від House of Europe, від Goethe-Institute. Раніше «Давній Галич» уже впроваджував проєкт від House of Europe, коли міняли автентичний дах у хаті-ґражді. Розмір гранту – 500 тис грн, який покриє оцифрування архівів музею та створення сайту, де можна буде їх переглянути.

Також заповідник подався на інфраструктурний грант у співпраці з франківською ГО «Громадська ініціатива Галичини». Якщо вийде його отримати, планують відреставрувати невеликий амфітеатр біля замку. Там зможуть організовувати концерти, виступи, а «Громадська ініціатива Галичини» – благодійні ярмарки.

Ще серед планів – подати заявки на конкурс від Українського культурного фонду, щоб відреставрувати музей у Крилосі. Зокрема, покращити меблі та облаштувати підсвітку, щоб експонати мали гарний вигляд.