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Під час комендантської години у Франківську затримали жінку, яка перебувала у розшуку

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 11:02
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Здійснюючи патрулювання на вулиці Набережній, патрульні виявили жінку, що перебувала на вулиці у комендантську годину.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

“Вході спілкування з 23-річною громадянкою інспектори встановили, що остання перебуває у розшуку Коломийським РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану)ККУ”, – йдеться у дописі.

Для встановлення всіх обставин інспектори викликали слідчо-оперативну групу.