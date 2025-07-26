Під час комендантської години у Франківську затримали жінку, яка перебувала у розшуку

Здійснюючи патрулювання на вулиці Набережній, патрульні виявили жінку, що перебувала на вулиці у комендантську годину.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

“Вході спілкування з 23-річною громадянкою інспектори встановили, що остання перебуває у розшуку Коломийським РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану)ККУ”, – йдеться у дописі.