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Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 11:54
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225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. Раніше підрозділ брав участь у звільненні Андріївки.

Повідомляє УП

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DeepState пише, що за час звільнення ворог зазнав великих втрат: батальйон 40 окремої бригади морської піхоти, батальйон 155 обрмп та батальйон 30 окремої мотострілецької бригади.

Що передувало:

14 червня Зеленський повідомляв, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.