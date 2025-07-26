Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. Раніше підрозділ брав участь у звільненні Андріївки.
Повідомляє УП
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Альянс
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DeepState пише, що за час звільнення ворог зазнав великих втрат: батальйон 40 окремої бригади морської піхоти, батальйон 155 обрмп та батальйон 30 окремої мотострілецької бригади.
Що передувало:
14 червня Зеленський повідомляв, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.