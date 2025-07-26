На Івано-Франківщині у ДТП постраждав мотоцикліст

Слідчі з’ясовують обставини аварії, яка сталася в Бурштині, між легковиком і мотоциклом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

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Досудове розслідування триває.

Вчора, 25 липня о 23:30 до Відділення поліції №3 (м.Галич)надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими по вулиці вул. В. Стуса: зіткнулися «Volkswagen Passat» і мотоцикл «Qingqi Voin 200».

“Як попередньо встановлено поліцейськими, 45-річний мешканець Бурштинської ОТГ, керуючи легковиком «Volkswagen Passat», виїжджаючи із другорядної проїзної частини дороги проявив неуважність та не надав переваги в русі мотоциклу, під керуванням 17-річного мешканця Бурштина, в результаті чого відбулось зіткнення”, – йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП мотоцикліст з травмами госпіталізований до лікувального закладу. Керманича автівки також доставлено до лікарні.

Водій автомобіля – тверезий. У водія двоколісного відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Поліцейські вкотре наголошують неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!