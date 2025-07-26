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Групове фото команди на футбольному полі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська ампфутбольна команда “Бартка” нарощує темп: два тренування на тиждень перед чемпіонатом України

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 12:42
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Ампфутбольна команда «Бартка», яка об’єднує ветеранів та цивільних, посилила графік тренувань: тепер двічі на тиждень команда займається у режимі підготовки до чемпіонату України.

Пише Правда.іф з посиланням на Олександра Богачова.

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Підтримка влади та спільноти

На вечірнє тренування завітали почесні гості:

  • Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України — під час робочого візиту на Прикарпаття він долучився до спортивної ініціативи.
  • Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської ОДА, який із задоволенням поспілкувався з командою та підтримав її на місцевому рівні.

Також на тренуванні побував Kostya Lyseyko, відомий представник спортивної спільноти, що підтвердив підтримку розвитку ампфутболу в регіоні.

Символічний подарунок до дня народження

Завершальним акордом вечора стало вручення командного символу – гуцульської бартки, яка має особливе значення для клубу. Цей подарунок із підписами всіх членів команди та гостей отримав на честь свого дня народження бойовий побратим Юрій Гапончук. Бартка символізувала єдність і підтримку серед членів команди.

Заклик до нових учасників

Ампфутбольна «Бартка» запрошує:

  • ветеранів та цивільних підключитися до тренувального процесу;
  • стати частиною спільноти, що об’єднує спорт, підтримку та мотивацію.

Запрошуємо стати частиною команди — разом до чемпіонського результату!

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