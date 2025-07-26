Франківська ампфутбольна команда “Бартка” нарощує темп: два тренування на тиждень перед чемпіонатом України

Ампфутбольна команда «Бартка», яка об’єднує ветеранів та цивільних, посилила графік тренувань: тепер двічі на тиждень команда займається у режимі підготовки до чемпіонату України.
Пише Правда.іф з посиланням на Олександра Богачова.
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Підтримка влади та спільноти
На вечірнє тренування завітали почесні гості:
- Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України — під час робочого візиту на Прикарпаття він долучився до спортивної ініціативи.
- Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської ОДА, який із задоволенням поспілкувався з командою та підтримав її на місцевому рівні.
Також на тренуванні побував Kostya Lyseyko, відомий представник спортивної спільноти, що підтвердив підтримку розвитку ампфутболу в регіоні.
Символічний подарунок до дня народження
Завершальним акордом вечора стало вручення командного символу – гуцульської бартки, яка має особливе значення для клубу. Цей подарунок із підписами всіх членів команди та гостей отримав на честь свого дня народження бойовий побратим Юрій Гапончук. Бартка символізувала єдність і підтримку серед членів команди.
Заклик до нових учасників
Ампфутбольна «Бартка» запрошує:
- ветеранів та цивільних підключитися до тренувального процесу;
- стати частиною спільноти, що об’єднує спорт, підтримку та мотивацію.
Запрошуємо стати частиною команди — разом до чемпіонського результату!