ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
10 млн грн залишилося зібрати на лікування Максима Цуцмана
Диван на коліщатках в темній вітальні

10 млн грн залишилося зібрати на лікування Максима Цуцмана

Автор: Олег Мамчур
26/07/2025 13:31
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

До завершення збору коштів на лікування 5-річного Максима Цуцмана залишився останній крок — зібрати 10 мільйонів гривень із необхідних 120.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Один з найбільших донатів (ЧИ найбільший донат???) зробила компанія blago – подарувала Іванні Цуцман квартиру у житловому комплексі Skygarden, щоб вона виставила її на розіграш й у такий спосіб змогла закрити збір. 

Ще маленький ривок, і дитина врятована! 10 млн грн залишилося зібрати на лікування Максима Цуцмана 1

Розіграш квартири призначено вже цього понеділка, 28 липня. Взяти у ньому участь можуть усі, хто задонатить суму, кратну 500 грн.

Організатори обіцяють чесність та прозорість. Усе відбудеться у прямому ефірі “Вежі” в присутності незалежних експертів. Годину повідомлять додатково.

Нагадуємо, що загальна сума збору – 120 млн грн.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку. Номер картки банки monobank: 4441 1111 2095 2076 грн.

Якщо донат здійснюється з картки іншого банку, обов’язково слід вказати в коментарі прізвище, ім’я та номер телефону. Інакше донат до розіграшу долучений не буде.