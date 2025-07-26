10 млн грн залишилося зібрати на лікування Максима Цуцмана

До завершення збору коштів на лікування 5-річного Максима Цуцмана залишився останній крок — зібрати 10 мільйонів гривень із необхідних 120.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Один з найбільших донатів (ЧИ найбільший донат???) зробила компанія blago – подарувала Іванні Цуцман квартиру у житловому комплексі Skygarden, щоб вона виставила її на розіграш й у такий спосіб змогла закрити збір.

Розіграш квартири призначено вже цього понеділка, 28 липня. Взяти у ньому участь можуть усі, хто задонатить суму, кратну 500 грн.

Організатори обіцяють чесність та прозорість. Усе відбудеться у прямому ефірі “Вежі” в присутності незалежних експертів. Годину повідомлять додатково.

Нагадуємо, що загальна сума збору – 120 млн грн.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку. Номер картки банки monobank: 4441 1111 2095 2076 грн.

Якщо донат здійснюється з картки іншого банку, обов’язково слід вказати в коментарі прізвище, ім’я та номер телефону. Інакше донат до розіграшу долучений не буде.