У Нижневі автомобіль в’їхав у приватне подвір’я і перекинувся

На межі двох областей — Івано-Франківської та Тернопільської — у селі Нижнів сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів із дороги, влетів у приватне подвір’я і перекинувся. Машину серйозно пошкоджено.

Пише “Західний кур’єр”.

На місці аварії працювали екстрені служби з обох областей, адже Нижнів розташований саме на стику двох регіонів. Обставини інциденту з’ясовуються.

Очевидці повідомляють, що ДТП трапилася одразу за мостом через Дністер — у місці, де часто виникають аварійні ситуації.