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Аварія автомобіля біля будинку з парканом
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Нижневі автомобіль в’їхав у приватне подвір’я і перекинувся

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 13:57
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На межі двох областей — Івано-Франківської та Тернопільської — у селі Нижнів сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів із дороги, влетів у приватне подвір’я і перекинувся. Машину серйозно пошкоджено.

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На місці аварії працювали екстрені служби з обох областей, адже Нижнів розташований саме на стику двох регіонів. Обставини інциденту з’ясовуються.

Очевидці повідомляють, що ДТП трапилася одразу за мостом через Дністер — у місці, де часто виникають аварійні ситуації.