Впевнений старт вступної кампанії в ІФНТУНГ: які спеціальності обирає молодь

Перший тиждень вступної кампанії в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу підтвердив: сучасна молодь робить свідомий вибір на користь спеціальностей, що є ключовими для відновлення країни та зміцнення її енергетичної незалежності.

Пише Правда.іф з посиланням на ІФНТУНГ.

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За словами проректора з науково-педагогічної роботи Сергія Зікратого та відповідального секретаря приймальної комісії Валентина Миндюка, спостерігається значне зростання кількості поданих заяв. На цей час їх вже на 200 більше, ніж минулого року. Загалом, станом на 24 липня 2025 року, подано 3547 заяв, з яких 2195 – з пріоритетністю 1, 2, 3.

Найбільш затребуваними спеціальностями серед абітурієнтів виявилися:

• Гірництво та нафтогазові технології – 403 заяви

• Менеджмент – 327 заяв

• Інженерія програмного забезпечення – 293 заяви

• Будівництво та цивільна інженерія – 189 заяв

• Автомобільний транспорт – 161 заява

• Архітектура та містобудування – 157 заяв

“ІФНТУНГ вже понад 50 років є лідером у підготовці фахівців для нафтогазової галузі, а тепер активно розвиває й інші напрями, важливі для відбудови України. Об’єднання з Донбаською національною академією будівництва та архітектури цьогоріч ще більше розширило можливості університету, створивши новий Інститут архітектури та будівництва “ІФНТУНГ – ДонНАБА”, – зазначають у пресцентрі ВНЗ

Вибір ІФНТУНГ – це вибір якісної освіти, що відповідає викликам часу та готує фахівців, здатних розбудовувати майбутнє України!