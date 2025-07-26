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Помер захисник з Прикарпаття Чудний Юрій

Автор: Оксана Марушкевич
26/07/2025 14:49
ДІМ РІА
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Сьогодні, 26 липня, зупинилося серце захисника Юрія Чудного з Бурштинської громади.

Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду.

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Юрій народився 18 травня 1995 року. У лютому 2025 року вступив до лав Збройних Сил України за контрактом.

У червні під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав важке поранення.

Як зазначають у міській раді, впродовж тривалого часу мужньо боровся за життя. Та, на жаль, сьогодні серце Героя перестало битися.

Про час зустрічі та чин поховання повідомлять згодом.