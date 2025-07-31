Калуська громада провела в останню дорогу Олександра Пантєлєєва й Ігоря Тимцюрака, котрі захищали Україну ФОТО

Сьогодні, 31 липня, у Калуші попрощалися з 55-річним Олександром Пантєлєєвим і 47-річним Ігорем Тимцюраком.

Про це пише Правда ІФ з покликанням на Вікна

Ігор Тимцюрак народився 6 листопада 1977 року в Калуші. У 1994 році закінчив школу №7 та музичну школу. Вступив у Івано-Франківський технологічний технікум, який закінчив з відзнакою. З 1998 року проходив строкову службу в українській армії, йдеться в офіційній інформації.

Активно займався спортом, цікався історією України та географією. Пізніше вступив у податкову академію, яку успішно закінчив. З дружиною Галиною виховували сина Володимира, якому зараз три з половиною роки.

З початку повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до Збройних Сил України у складі 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення однієї з військових частин.

Відданий військовій присязі, в бою за Україну, її свободу і незалежність, сержант Ігор Тимцюрак загинув 27 липня 2025 року на Запоріжжі.

Полеглий Ігор Тимцюрак

Олександр Патєлєєв народився 20 січня 1970 року в Казахстані. У дитинстві разом з сім’єю переїхали в Україну. Навчався у школі, проходив строкову службу в армії. У 1989 році одружився зі Світланою. У 1991 році у сім’ї народився син Валерій. Тривалий час працював на нафтохімічному підприємстві Калуша. Потім — у фірмі з виготовлення вікон.

У перші дні повномасштабного вторгнення ворога калушанин став на захист України. Служив стрільцем стрілецького відділення. Мужньо та самовіддано виконував військовий обов’язок.

Помер 26 липня 2025 від отриманих поранень у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова.

Полеглий Олександр Патєлєєв