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Похоронна процесія з прапором України, військові несуть хрести.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада провела в останню дорогу Олександра Пантєлєєва й Ігоря Тимцюрака, котрі захищали Україну ФОТО

Автор: Петро Якимчук
31/07/2025 20:51
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Сьогодні, 31 липня, у Калуші попрощалися з 55-річним Олександром Пантєлєєвим і 47-річним Ігорем Тимцюраком.

Про це пише Правда ІФ з покликанням на Вікна

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Ігор Тимцюрак народився 6 листопада 1977 року в Калуші. У 1994 році закінчив школу №7 та музичну школу. Вступив у Івано-Франківський технологічний технікум, який закінчив з відзнакою. З 1998 року проходив строкову службу в українській армії, йдеться в офіційній інформації.

Активно займався спортом, цікався історією України та географією. Пізніше вступив у податкову академію, яку успішно закінчив. З дружиною Галиною виховували сина Володимира, якому зараз три з половиною роки.

З початку повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до Збройних Сил України у складі 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення однієї з військових частин.

Відданий військовій присязі, в бою за Україну, її свободу і незалежність, сержант Ігор Тимцюрак загинув 27 липня 2025 року на Запоріжжі.

Полеглий Ігор Тимцюрак

Олександр Патєлєєв народився 20 січня 1970 року в Казахстані. У дитинстві разом з сім’єю переїхали в Україну. Навчався у школі, проходив строкову службу в армії. У 1989 році одружився зі Світланою. У 1991 році у сім’ї народився син Валерій. Тривалий час працював на нафтохімічному підприємстві Калуша. Потім — у фірмі з виготовлення вікон.

У перші дні повномасштабного вторгнення ворога калушанин став на захист України. Служив стрільцем стрілецького відділення. Мужньо та самовіддано виконував військовий обов’язок.

Помер 26 липня 2025 від отриманих поранень у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова.

Портрет чоловіка в формі на фоні прапору
Полеглий Олександр Патєлєєв
Український похорон з жовто-блакитним прапором
Емоційне обіймання двох жінок на вулиці.
Прощання з військовим, вручення прапора сім'ї
Люди стоять на колінах біля автобусу в Україні.
Церемонія вручення прапора на похороні воїна
Похорон Олександра Патєлєєва та Ігоря Тимцюрака у Калуші