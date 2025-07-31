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Люди збираються навколо білого автомобіля на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську презентували спеціальне авто для здачі іспитів з водіння людьми з інвалідністю

Автор: Оксана Марушкевич
31/07/2025 20:22
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Автошкола зі Львова презентувала у Франківську спеціально обладнане авто для людей з інвалідністю. Тепер особи та ветерани з інвалідністю отримали реальну можливість здавати іспити на водійське посвідчення без потреби виїжджати в інші міста.

Пише Правда.іф з посиланням на Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ

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Зокрема, у Франківському сервісному центрі МВС (МРЕО) можна буде скласти іспит з водіння на авто, адаптованому до потреб людей з інвалідністю.

“Цей автомобіль — це крок до незалежності, самостійності та рівних можливостей для багатьох людей. Однак, важливо щоб була можливість не тільки складати іспити, а й практично опановувати водіння саме для ветеранів з інвалідністю не тільки у Львові, а й в Івано-Франківську,” — зазначив заступник міського голови-начальник Управління з супроводу ветеранів Юра Гапончук.

Тож, є наступний важливий виклик:

Щоби повністю реалізувати цю ініціативу, потрібно створити умови для навчання осіб з інвалідністю на спеціалізованих авто — не лише іспити, а повноцінні практичні заняття з інструктором.

В управлінні закликають всіх охочих приєднатись до опитування і проголосувати за таку ініціативу:

“Чи є серед вас ті, кому справді потрібен такий автомобіль для навчання водінню?

Що думають самі люди з інвалідністю про таку можливість?

Напишіть у коментарях або поділіться думкою в приват — ваш голос важливий!”

Група людей біля авто сервісного центру МВС.
Група чоловіків оглядає автомобіль із позначкою інвалідності.
Чоловік сидить у машині, двері відкриті