Зв’язкова ОУН-УПА Парасковія Метинська з Франківщини відзначила 100-літній ювілей

30 липня виповнилося сто років Парасковії Метинській з Бурштинської громади на Івано-Франківщині. Жінка була учасницею ОУН-УПА, через що сиділа у тюрмі та пройшла заслання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської громади, пише Правда.

Парасковія Метинська народилася 30 липня 1925 року в багатодітній родині Семчуків у селі Хом’яків (нині — Березівка Івано-Франківської області). У сім’ї було п’ятеро дітей. Коли Параскеві було п’ять років — помер батько. У сім років дівчинка пішла до польської школи, закінчила чотири класи. Далі важко працювала в полі.

У 16 років Парасковія вступила до Організації українських націоналістів та стала зв’язковою. Вона працювала у Бурштинській окрузі, передавала штафети.

“Одного дня її схопили енкаведисти. 18-річну дівчину піддали жорстоким катуванням: били, тягали за волосся, викликали на допити, знущалися, але не змогли зламати її дух”, — йдеться у дописі.

Її засудили до десяти років позбавлення волі. Парасковія відбувала заслання у таборах Комі АРСР. Там працювала на лісоповалі.

В Інті Парасковія познайомилася з майбутнім чоловіком Олександром Метинським, теж засудженим. У 1954 році жінку реабілітували. Вона відбула вісім років, 9 місяців і 23 дні неволі. Після заслання вона разом із чоловіком повернулася в Україну. Сім’я оселилася в Бурштині. У 1963 році Парасковія працювала спочатку адміністраторкою готелю, потім — на Бурштинській ТЕС у ремонтному цеху.

У подружжя народилися троє дітей — два сини та донька Надія.

Парасковія Метинська має четверо онуків та стільки ж правнуків — саме їх вона вважає своїм найбільшим досягненням, йдеться у дописі.

Як розповідає її донька: “Мама завжди молилася, щоб діти змогли стати на ноги, а й гадки не мала, що Бог подарує їй ціле століття поруч із найріднішими”.

У свій день народження Парасковія Метинська відвідала богослужіння у храмі священномученика Йосафата. Ювілярку зі святом привітали рідні, друзі, представники духовенства та влади й вручили їй грошову виплату — 10 тисяч гривень.