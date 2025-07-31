Дрифтував у Коломиї біля торговельного центру: водій Mercedes заплатить 340 гривень штрафу



Водія автомобіля Mercedes-Benz T200CDI покарали штрафом у 340 гривень за дрифт на парковці магазину “Епіцентр” у Коломиї.

Як йдеться у постанові Коломийського суду від 24 липня, інцидент стався 11 червня о 17:00 на вулиці Карпатській, 148. Внаслідок небезпечного маневру водій забрудненив дорожнє покриття (бруківку), пише Бліц-Інфо

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Суд розглянув справу без присутності водія, який неодноразово не з’являвся на засідання, попри належне інформування.

Суд врахував, що водій був обізнаний з протоколом про адміністративне правопорушення, про що свідчить його підпис у документі.

Вина водія була підтверджена протоколом, зверненням від служби безпеки “Епіцентр К” з проханням притягнути водія до відповідальності за дії, що загрожували життю та здоров’ю покупців, а також письмовими поясненнями самого водія, в яких він визнав факт контрольованого занесення автомобіля.

За рішенням суду, водій має сплатити штраф у розмірі 340 гривень, а також судовий збір у сумі 605 гривень 60 копійок.

Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її винесення.

Основне зображення ілюстративне