Дрифтував у Коломиї біля торговельного центру: водій Mercedes заплатить 340 гривень штрафу

Водія автомобіля Mercedes-Benz T200CDI покарали штрафом у 340 гривень за дрифт на парковці магазину “Епіцентр” у Коломиї.
Як йдеться у постанові Коломийського суду від 24 липня, інцидент стався 11 червня о 17:00 на вулиці Карпатській, 148. Внаслідок небезпечного маневру водій забрудненив дорожнє покриття (бруківку), пише Бліц-Інфо
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Суд розглянув справу без присутності водія, який неодноразово не з’являвся на засідання, попри належне інформування.
Суд врахував, що водій був обізнаний з протоколом про адміністративне правопорушення, про що свідчить його підпис у документі.
Вина водія була підтверджена протоколом, зверненням від служби безпеки “Епіцентр К” з проханням притягнути водія до відповідальності за дії, що загрожували життю та здоров’ю покупців, а також письмовими поясненнями самого водія, в яких він визнав факт контрольованого занесення автомобіля.
За рішенням суду, водій має сплатити штраф у розмірі 340 гривень, а також судовий збір у сумі 605 гривень 60 копійок.
Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її винесення.
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