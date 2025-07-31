Як жителі Франківської громади ремонтують оселі після атаки рф

Жителі Івано-Франківської громади, оселі яких пошкодило під час комбінованої атаки РФ 21 липня, досі розбирають завали та ремонтують свої будинки. Їм допомагають односельці та працівники комунальних підприємств.

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Зі слів начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізла, наразі до міськради надійшли 36 заяв на відшкодування. Щодо 14 з них уже ухвалили рішення про виділення грошей, решта чекає на розгляд.

Що наразі власники домівок встигли полагодити — у матеріалі Суспільного: