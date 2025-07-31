У Запорізькій області загинув боєць з Франківщини Дмитро Григорів

У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Дмитро Григорів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Гвіздецької громади, пише Правда.іф.

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Дмитро Григорів народився 2 липня 1969 року. Жив у селі Старий Гвіздець Івано-Франківської області. Чоловік працював водієм у центральній садибі колгоспу в селі Підгайчики.

З 18 липня 2017 року Дмитро Григорів брав участь в АТО/ООС, служив у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”. З перших днів повномасштабного вторгнення боєць разом з дружиною Наталією добровільно став на захист країни. Служив водієм розвідувального відділення у 102 окремій бригаді ТрО.

Військовослужбовець загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Успенівка Запорізької області.