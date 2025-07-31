Прикарпатські депутати зберуться на чергову сесію: що розглядатимуть

На 42-гу сесію Івано-Франківської обласної ради винесено 21 питання порядку денного. Відповідний проєкт порядку денного рекомендовано до розгляду депутатському корпусу президією обласної ради.

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Серед основних питань – звернення до Президента України щодо ветування законопроєкту про запровадження експортних мит на соєві боби та насіння ріпаку. Також депутати заслухають інформацію про реалізацію заходів із психологічної реабілітації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих захисників, пише Правда.

Окремо буде розглянуто питання, що стосуються будівництва нового ветеранського простору. Ініціатива реалізується в рамках державної політики з повернення військовослужбовців до мирного життя та передбачає створення сприятливих умов для адаптації ветеранів.

Серед інших питань – передача медичного майна з обласної у державну власність для потреб Збройних сил України, а також безоплатна передача лісоматеріалів від комунальних агролісогосподарських підприємств.

Депутати розглянуть зміни до обласного бюджету на 2025 рік та низки обласних програм, зокрема у сферах спорту, оборонної роботи, культури та духовного розвитку.

Заплановано розгляд блоку питань, що стосуються управління комунальним майном: приватизації окремих об’єктів, затвердження технічної документації, передачі будівель і розподілу земельних ділянок.

У сфері культури та збереження національної пам’яті передбачається ухвалення рішень про присудження обласних мистецьких премій імені Опанаса Заливахи, Патріарха Володимира Романюка та Митрополита Андрея Шептицького.

Окремим питанням сесії стане заслуховування звіту директора комунального підприємства обласної ради «Пам’ять» Василь Тимківа щодо діяльності у сфері пошуку та перепоховання жертв воєн, репресій і депортацій. Також буде розглянуто пропозицію про продовження контракту з чинним керівником підприємства.