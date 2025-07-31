Внаслідок нещасного випадку помер військовий з Франківщини Павло Павлюк

У Чернігівській області внаслідок нещасного випадку помер військовий з Татарова Павло Павлюк.

Пише Правда.іф з посиланням Ворохтянська селищна рада.

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29 липня передчасно пішов із життя житель села Татарів — Павлюк Павло Васильович, тесляр-покрівельник 2 будівельного відділення 3 інженерно-позиційного взводу 2 роти інженерної підтримки військової частини Т0910.

Він проходив військову службу з 2022 року. Життя 48-річного чоловіка обірвалося внаслідок нещасного випадку поблизу села Убіжичі Чернігівської області.

У загиблого залишилися дружина, донька, син, внуки, батько та сестри.

Про час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатковою.