Завдяки оперативним діям медиків ЦМКЛ вдалося врятувати матір 4 дітей

26 річна мешканка Старого Лисця Тетяна Вінтоняк була госпіталізовна до Центральної міської клінічної лікарні Івано – Франківська з симптомами інсульту: ліва частина тіла була повністю паралізована, порушене мовлення.

Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Щоб діагностувати важкість ураження інстультом жінці одразу зробили комп’ютерну томографію та ангіографію. Обстеження показали, що вогнище інсульту не було сформоване і пацієнтці можна провести тромболітичну терапію.

«Ми провели тромболізис пацієнтці і вже після першої години побачили покращення. В неї почали відновлюватись рухи, а через добу рухи і мова повернулись повністю. Повторні обстеження показали, що неврологічного дефіциту немає», – розповідає лікарка – невролог Уляна Готра.

Під наглядом лікарів – неврологів ЦМКЛ Тетяна Вінтоняк була шість днів протягом яких в пацієнтки виявили тромбофілію, що ймовірно і стало причиною інсульту, їй виписали постійний прийом препаратів, які розріджують кров, щоб в майбутньому не допускати серцевосудинних порушень, інсультів, інфарктів чи тромбозів нижніх кінцівок. По шкалі інсульту пацієнтка відновилась на нуль балів, тобто повністю, вона навіть не потребувала реабілітаційної терапії.

Тетяна Вінтоняк розповідає проблем з здоров’ям в неї ніколи не було, але останнім часом часто боліла голова. Коли стався інсульт, то для всіх рідних це було шоком.

«Я була в душі і пішла відпочивати, коли хотіла встати до своєї чотиримісячної донечки, то вже не змогла підвестись. Попри шоковий стан викликала швидку допомогу», – пригадує Тетяна Вінтоняк.

Жінка радіє, що зараз все гаразд, що немає важких наслідків інсульту і зараз вона може проводити час разом з рідними і чотирма донечками.

«Я боялась, що вже не буду рухати ні рукою, ні ногою, не зможу нормально доглядати за дітьми, а в мене чотири донечки 8, 6 і 3 роки. Найменшій всього 4 місяці. Зараз я вдома разом з ними і рідними», – розповідає Тетяна.

Лікарка – невролог Уляна Готра каже дуже важливо, щоб при перших ознаках інсульту люди одразу ж викликали швидку допомогу, щоб пацієнт потрапив до лікарів в межах так званого «терапевтичного вікна». Це обмежений проміжок часу, зазвичай до чотирьох з половиною годин, протягом якого лікування може бути найбільш ефективним для відновлення кровообігу в ураженій ділянці мозку та запобігання серйозним наслідкам. Після 4 годин тромболізис вже може завдати більше шкоди ніж допомогти.