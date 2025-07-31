Відомо, яких груп крові бракує на Івано-Франківщині цього тижня

Лікарні Івано-Франківської області потребують донорської крові 1-, 2- та 3+ групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів.
В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Бліц-Інфо.
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«Донорство крові — те, що стосується всіх. Кожна третя людина у світі бодай раз у житті потребує переливання — через хворобу, травму чи операцію. В сьогоднішній Україні статистика набагато гостріша. Кров неможливо виготовити штучно — лише ми самі можемо забезпечити нею пацієнтів, у тому числі військових. Не чекайте особливої нагоди — здавайте кров регулярно, і почніть уже зараз», — розповідає Ірина Славінська, СЕО та співзасновниця ДонорUA.
Цього тижня потрібні донори крові таких груп:
Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 1-, 2+/-, 3+/-, 4-
Вінниця: 2+/-, 4-
Дніпро: 2+, 3+, 4+
Житомир: 4-
Запоріжжя: 4-
Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3+
Краматорськ: всі групи крові
Луцьк: 2-, 3+, 4-
Львів: 1-, 2-, 3-
Миколаїв: 1-, 2+, 3-, 4+/-
Одеса: 1-, 4-
Полтава: 1+
Рівне: 1-, 2-, 3-, 4+
Тернопіль: всі групи крові
Ужгород: всі групи крові
Харків: 2+/-, 3+/-, 4-
Хмельницький: всі групи крові
Черкаси: всі групи крові
Чернігів: 1-, 3+, 4+
Як визначаються потреби у крові?
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.
Як здати кров?
Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!