Відомо, яких груп крові бракує на Івано-Франківщині цього тижня



Лікарні Івано-Франківської області потребують донорської крові 1-, 2- та 3+ групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів.

В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Бліц-Інфо.

«Донорство крові — те, що стосується всіх. Кожна третя людина у світі бодай раз у житті потребує переливання — через хворобу, травму чи операцію. В сьогоднішній Україні статистика набагато гостріша. Кров неможливо виготовити штучно — лише ми самі можемо забезпечити нею пацієнтів, у тому числі військових. Не чекайте особливої нагоди — здавайте кров регулярно, і почніть уже зараз», — розповідає Ірина Славінська, СЕО та співзасновниця ДонорUA.

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 1-, 2+/-, 3+/-, 4-

Вінниця: 2+/-, 4-

Дніпро: 2+, 3+, 4+

Житомир: 4-

Запоріжжя: 4-

Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3+

Краматорськ: всі групи крові

Луцьк: 2-, 3+, 4-

Львів: 1-, 2-, 3-

Миколаїв: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Одеса: 1-, 4-

Полтава: 1+

Рівне: 1-, 2-, 3-, 4+

Тернопіль: всі групи крові

Ужгород: всі групи крові

Харків: 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: всі групи крові

Черкаси: всі групи крові

Чернігів: 1-, 3+, 4+

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!