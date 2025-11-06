Коломиянка Надія Стукалова здобула титул “Mrs. Universe”

Викладачка англійської родом з Коломиї, яка мешкає в Канаді, Надія Стукалова здобула титул Mrs. Universe 2026. До цього вона стала переможницею конкурсу Mrs. TCP Canada 2025

Коломиянка Надія Стукалова, яка з 2016 року живе за кордоном і останні чотири роки мешкає в Канаді, здобула титул Mrs. Universe 2026, пишуть Версії.

Міжнародний конкурс відбувся у жовтні в Атланті, штат Джорджія (США). Перед цим Надія перемогла у національному етапі в Канаді, здобувши титул Mrs. TCP Canada 2025.

«Я виграла корону за кожну жінку, яка наважилася мріяти й спробувала, як і я. Тобі не потрібно вписуватися у стандарти, щоб показати своє справжнє сяйво. Ти вже королева. І завжди нею була», — написала Надія Стукалова у своєму Instagram.

Перемога над собою

У своїх публікаціях в Інстаграм переможниця зізналася, що головним суперником для неї була не інша учасниця, а вона сама.

«Я змагалася лише з однією людиною — із собою. З тією, яка після падіння зі сходів за три тижні до конкурсу думала відмовитися від участі. З тією, яка приїхала на конкурс хворою, яка вірила, що шансів немає. Але найважливішою перемогою для мене стала перемога над тією версією себе, яка боялась і вважала, що вона недостатньо хороша», — розповіла Надія.

Вона додала, що перемога у двох конкурсах поспіль — канадському та світовому — стала для неї доказом сили віри та рішучості.

«Я щиро вірила, що неможливо виграти вдруге за один місяць, і тим більше Universe. Але Всесвіт довів мені, що я помилялася», — зазначила Стукалова.

Про конкурс і його цінності

Надія пояснила, що конкурс TCP є офіційно зареєстрованим і має міжнародну ліцензію. Титули Mrs. Canada та Mrs. Universe є чинними, а переможниця має офіційні обов’язки протягом року — до обрання нових королев.

«Як володарка титулів, у мене є прописані за контрактом обов’язки королеви, які я маю виконувати протягом свого року включно до того часу, допоки не коронують нову Mrs Canada 2026 і Mrs Universe 2027. Всі дівчата, жінки змагаються кожна у TCP у своїх категоріях. Моя категорія – Mrs, для заміжніх жінок віком від 24 до 45», – пояснила Надія.

Вона також розкрила деталі, як оцінювали конкурсанток.

«Цей конкурс не про зовнішність, а про внутрішнє світло. Половину балів учасниці отримують за форум-презентацію, де розповідають про місію, волонтерську діяльність і життєві цінності. Друга частина — за фінальне шоу, але навіть тут усе побудовано на гідності, а не на показовості», — пояснила переможниця.

За словами Надії Стукалової, головна місія TCP Universe — служіння, благодійність і підтримка проєктів проти домашнього насильства. Організація підтримує глобальну кампанію The Pledge Campaign, що допомагає людям, які постраждали від насильства в сім’ї.

«Саме за ці цінності я вирішила взяти участь — щоб надихати, служити й допомагати іншим підійматися, коли важко йти вгору», — написала Надія.

Шлях до успіху та TCP Canada

Свій шлях до світової сцени Надія почала у Канаді, коли отримала пропозицію взяти участь у конкурсі TCP Canada.

Організатори знайшли її через Instagram, де коломиянка має майже 35 тисяч підписників.

Вона зізналася, що спершу не зацікавилася, але згодом побачила в конкурсі важливу ідею — не про параметри, а про особистість.

«Мені відгукнулася сама ідея конкурсу — показувати не стандартні параметри 90-60-90, а справжню цінність і внутрішню красу жінки. Це конкурс про те, що ти несеш у світ і чим можеш його змінити», — розповіла Надія Стукалова журналістам НТК.

Конкурс у Канаді тривав чотири дні. Учасниці проходили інтерв’ю, самопрезентації англійською, тематичні дефіле у вечірніх сукнях і національних костюмах.

Надія готувалася самостійно, за підтримки української діаспори в Канаді.

«Підготовка була інтенсивна. Подруга-стиліст допомагала з одягом, українські майстрині — з макіяжем і сукнею, яку розписали вручну. Я хотіла передати свою особистість — елегантно, щиро і з душею», — пригадує вона.

Надія Стукалова — мама трьох дітей, викладачка англійської мови з понад 15-річним досвідом, засновниця власної онлайн-школи. Активно бере участь у громадському житті української діаспори Канади.

«Для мене цей титул означає перемогу над собою. Я показала приклад своїй доньці, що жінка може вийти на сцену у будь-якому віці, якщо несе добро й світло», — наголосила коломиянка.

Як нова Mrs. Universe 2026, Надія планує реалізувати низку волонтерських і соціальних проєктів, спрямованих на підтримку жінок, освіту та розвиток української громади за кордоном.