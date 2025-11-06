Суд скасував звернення Івано-Франківської міськради про заборону абортів

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував звернення Івано-Франківської міської ради до ВРУ, президента та прем’єр-міністра про припинення абортів.
За нього депутати проголосували 27 червня 2025 року. Позов до суду подала громадська організація “Марш Жінок”, повідомили на Instagram-сторінці громадської організації.
“Це — перше судове рішення в Україні, яке підтвердило: місцева влада не може втручатися у репродуктивні права. Права жінки на власне тіло — це частина конституційних свобод. Політичні декларації не можуть обмежувати доступ до медичних послуг”, — йдеться у дописі.
Рішення про визнання незаконним звернення Івано-Франківської міської ради до ВРУ, президента та прем’єр-міністра про заборону абортів Івано-Франківський окружний суд ухвалив 29 жовтня 2025 року.
Чому звернення Івано-Франківської міської ради громадська організація вважає небезпечним:
- суперечить українському законодавству;
- ігнорує міжнародні зобов’язання України;
- створює небезпечний політичний прецедент;
- підбурює до дискримінації жінок.
Представниці громадської організації “Марш Жінок” також закликали жінок поділитися своєю історією, де вони відчували дискримінацію.
Дописи просять публікувати з хештегом #я_вирішую, щоб підтримати право жінок самостійно ухвалювати рішення щодо свого тіла.
Що відомо про звернення Івано-Франківської міської ради
27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення “Про захист життя зачатих дітей і припинення абортів в українському народі” до президента України, Верховної ради та премʼєр-міністра.
Його ініціатором виступив депутат від “Свободи” Ярослав Дубас. Документ, окрім заклику заборонити аборти, містить пропозиції щодо:
- відновлення Міністерства сім’ї України;
- запровадження курсів з основ сім’ї в школах;
- створення сприятливих умов для багатодітних сімей;
- закріплення захисту життя ненароджених дітей у Конституції України.