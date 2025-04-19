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Коли у Франківську святитимуть паску: розпорядок богослужінь
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коли у Франківську святитимуть паску: розпорядок богослужінь

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 12:44
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Підготували для вас Святковий розпорядок Богослужінь в храмах Івано-Франківська з суботи 19 квітня по неділю 20 квітня.

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У розкладі ви знайдете час ранкових Літургій, освячення пасок та інші святкові служби у храмах міста.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22)

  • 19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків
  • 20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

  • 19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

  • 19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок. У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка,2)

  • 19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)

  • 19 квітня з 12:00 до 17:00 — щогодини освячення великодніх страв
  • 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 — святкові богослужіння.