Коли у Франківську святитимуть паску: розпорядок богослужінь

Підготували для вас Святковий розпорядок Богослужінь в храмах Івано-Франківська з суботи 19 квітня по неділю 20 квітня.
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У розкладі ви знайдете час ранкових Літургій, освячення пасок та інші святкові служби у храмах міста.
Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22)
- 19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків
- 20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків
Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):
- 19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок
- 20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок
Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):
- 19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення пасок
- 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок. У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик
Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка,2)
- 19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок
- 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок
Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)
- 19 квітня з 12:00 до 17:00 — щогодини освячення великодніх страв
- 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 — святкові богослужіння.