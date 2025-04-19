У Франківську трапилась потрійна ДТП. ФОТО

Патрульні склали адмінматеріали на водія, що спричинив ДТП за участі трьох автомобілів

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Учора на вулиці Галицькій 36-річний водій автомобіля Volkswagen не був уважним, не переконавшись у безпеці маневру та при зміні руху допустив зіткнення з автомобілями Tesla та Skoda, пише Правда з посиланням на патрульну поліцію.

Внаслідок цієї автопригоди ніхто не постраждав, тільки усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водія Volkswagen патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.