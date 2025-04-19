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У Франківську трапилась потрійна ДТП. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську трапилась потрійна ДТП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 12:21
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Патрульні склали адмінматеріали на водія, що спричинив ДТП за участі трьох автомобілів

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Учора на вулиці Галицькій 36-річний водій автомобіля Volkswagen не був уважним, не переконавшись у безпеці маневру та при зміні руху допустив зіткнення з автомобілями Tesla та Skoda, пише Правда з посиланням на патрульну поліцію.

Автомобіль заїхав на тротуар біля світлофора.

Внаслідок цієї автопригоди ніхто не постраждав, тільки усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водія Volkswagen патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Пошкоджене авто після дорожньо-транспортної пригоди