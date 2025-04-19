В Івано-Франківську у соборі Воскресіння Христового провели обряд Чин умивання ніг

У Великий четвер архієпископ Івано-Франківський здійснив древній обряд, що уособлює смиренність і служіння: він омив ноги єпископу-помічнику і одинадцятьом священникам.

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17 квітня 2025 року, у Страсний четвер, в Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового в Івано-Франківську відбулася урочиста Вечірня з Літургією святого Василія Великого, під час якої Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин здійснив традиційний Чин умивання ніг, повідомляє Департамент інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Богослужіння зібрало значну кількість вірян, духовенства, молоді та гостей храму, які прийшли духовно підготуватися до Великодня та стати свідками особливого обряду. Цей день має глибоке значення для християн, оскільки в ньому вшановується спомин Тайної Вечері, під час якої Ісус Христос перед своїми стражданнями зібрав апостолів і встановив таїнство Євхаристії.

Архієпископу Володимиру під час святкової літургії співслужили Єпископ-помічник Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ Владика Микола Семенишин, настоятель собору о. Юрій Новіцький, судовий вікарій о. Віталій Токар, керівник Департаменту інформації о. Іван Стефурак, ректор семінарії о. Тарас Путько, а також інші сотрудники парафії та душпастирі Архієпархії. Молитовний настрій богослужіння підсилював спів семінарійного хору “Благовіст”.

Центральним моментом урочистостей став Чин умивання ніг, який митрополит Володимир здійснив щодо Владики Миколи Семенишина та одинадцятьох священників з Бурштинського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Цей символічний акт відтворює події Тайної Вечері, коли Христос омив ноги своїм учням, демонструючи приклад смирення та служіння.

Згідно з богослужбовою традицією, Чин умивання ніг проводиться після Заамвонної молитви у Великий четвер. Обряд супроводжувався читанням уривку з Євангелія, який описує, як Спаситель умивав ноги своїм учням. Під час читання відповідних слів митрополит знімав з себе омофор та сакос, залишаючись у стихарі, єпитрахилі та нарукавниках, а потім опоясувався лентіоном (спеціальним рушником) і починав омивати ноги священникам.

Особливий діалог відбувся між архієпископом та старшим зі священників, який символічно представляв апостола Петра. Відтворюючи євангельську розмову, священник спочатку відмовлявся від омивання: “Господи, чи Ти вмиватимеш мої ноги?”, на що архієпископ відповідав словами Спасителя: “Те, що роблю тобі, ти ще не розумієш”. Після подальшого діалогу митрополит омив ноги і цьому священнику, завершивши таким чином символічний обряд.

Наприкінці урочистої літургії митрополит Володимир благословив усіх присутніх у соборі свяченою водою, завершивши таким чином урочистості Страсного четверга, які стали важливим елементом підготовки вірян до головного християнського свята — Воскресіння Христового.

Чин умивання ніг є одним із найбільш зворушливих обрядів у християнській традиції, що нагадує вірянам про важливість служіння ближнім і духовного смирення, особливо в час підготовки до святкування Великодня.