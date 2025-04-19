Наскільки на Франківщині зросли ціни на великодні продукти у 2025 році. ІНФОГРАФІКА

Станом на березень 2025 року ціни на продукти до великоднього столу на Івано-Франківщині зросли орієнтовно до 40 гривень проти березня 2024. Найбільше подорожчала яловичина — 304 гривні 91 копійка за 1 кілограм.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили на сайті Головного управління статистики області.
Вартість харчів у березні 2024/2025 років:
- борошно пшеничне — 14,18/19,41 за 1 кілограм;
- варено-копчені ковбаси — 318,34/339,46 за 1 кілограм;
- делікатесні вироби з м’яса — 400,26/421,81 за 1 кілограм;
- яловичина — 264,57/304,91 за 1 кілограм;
- свинина — 175,78/188,59 за 1 кілограм;
- молоко жирне — 41,83/51,35 за 1 літр;
- масло — 79,94/98,01 за 200 грамів;
- сири м’які жирні — 188,75/211,66 за 1 кілограм;
- десяток яєць — 42,76/58,65;
- цукор — 29,58/32,04 за 1 кілограм;
- сало — 142,15/156,6 за 1 кілограм.
“До великоднього кошика обов’язково потрібно покласти паску — головний символ Воскресіння; молочні продукти: сир і масло; яйця — джерело нового життя; м’ясо: ковбасу та шинку; хрін — сила та оновлення; сіль — чистота серця; зелень — знак вічного життя”, — йдеться у дописі.