Наскільки на Франківщині зросли ціни на великодні продукти у 2025 році. ІНФОГРАФІКА

Станом на березень 2025 року ціни на продукти до великоднього столу на Івано-Франківщині зросли орієнтовно до 40 гривень проти березня 2024. Найбільше подорожчала яловичина — 304 гривні 91 копійка за 1 кілограм.

Про це повідомили на сайті Головного управління статистики області.

Вартість харчів у березні 2024/2025 років:

борошно пшеничне — 14,18/19,41 за 1 кілограм;

варено-копчені ковбаси — 318,34/339,46 за 1 кілограм;

делікатесні вироби з м’яса — 400,26/421,81 за 1 кілограм;

яловичина — 264,57/304,91 за 1 кілограм;

свинина — 175,78/188,59 за 1 кілограм;

молоко жирне — 41,83/51,35 за 1 літр;

масло — 79,94/98,01 за 200 грамів;

сири м’які жирні — 188,75/211,66 за 1 кілограм;

десяток яєць — 42,76/58,65;

цукор — 29,58/32,04 за 1 кілограм;

сало — 142,15/156,6 за 1 кілограм.