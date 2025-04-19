У Долині зустрічали звільненого із полону воїна Володимира Федорича. ВІДЕО

18 квітня Долинська громада вітала Володимира Федорича, військового, звільненого з полону місяць тому.
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Воїна зустрічали рідні, друзі, жителі громади та представники влади. Володимир родом зі села Шевченкове Вигодської громади, пише Правда.
“У Долині захисника зустрічали зі щирими словами подяки, обіймами та молитвами”, – розповів міський голова.