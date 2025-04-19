Комендантська година під час великодніх свят: які обмеження діятимуть на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині комендантська година триває з 00:00 до 5:00. На Великдень, який цьогоріч відзначатимуть 20 квітня, обмеження не скасовуватимуть, тому в цей час перебувати на вулиці буде заборонено.

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Як розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, під час комендантської години поліцейські виконують свої завдання відповідно до Конституції України та законів України.

Поліціянти в установленому порядку мають право під час патрулювання перевіряти в особи, яка перебуває на вулиці у період комендантської години, наявність у неї документів, які посвідчують особу, а також документи, які надають право пересування на вулиці, та з’ясовувати причину порушення комендантської години.

Надалі поліцейські з порушниками проводять профілактичні бесіди щодо недопущення порушення комендантської години, оскільки станом на сьогодні відповідальність за це закон не передбачає.

Покарання можливе лише за відмову виконувати законне розпорядження чи вимоги патруля.

Згідно зі статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання вимог законного розпорядження або вимоги патруля порушнику загрожує:

штраф;

громадські чи виправні роботи;

адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

Вимоги комендантського патруля потребують негайного виконання без зайвого сперечання. Якщо людина навмисно не виконує законні вимоги комендантського патруля до неї можуть застосувати фізичну силу чи вогнепальну зброю.

Нагадаємо, рада оборони області скасувала всі масові заходи на території Івано-Франківщини під час Великодніх свят.